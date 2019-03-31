Имеющиеся у КИУ факты говорят об отсутствии тенденции подкупа избирателей в день выборов, заявляет Кошель

Комитет избирателей Украины зафиксировал четыре факта, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей в ходе очередных выборов президента Украины, сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

"Мы зафиксировали только 4 факта, которые могут быть технологией подкупа избирателей, и около 10-15 фактов вынесения бюллетеней с избирательных участков. Для кого-то это может быть сувенир, для кого-то – технология в обмен на деньги, но в любом случае, эти факты не указывают на негативную тенденцию подкупа в день выборов, и это большой позитив", – рассказал он в эфире телеканала "112.Украина" в воскресенье вечером.

Он отметил, что количество и тип нарушений на сегодняшних выборах аналогичны нарушениям, зафиксированным на президентских выборах 2014 года и добавил, что КИУ связывает большую часть из них с работой участковых избирательных комиссий.

"Партии отнеслись безответственно – они представлены большим количеством лиц, которые часто даже памятку о выборах не читали", - отметил А.Кошель.

Глава КИУ добавил, что большой проблемой является фотографирование бюллетеней, однако оно не связано с подкупом избирателей.

"Мы не зарегистрировали ни одного факта, когда фото использовали в обмен на деньги. Есть фото, связаны с чрезмерным увлечением соцсетями", - рассказал он и напомнил, что фотографирование бюллетеней является административным нарушением.

По информации А.Кошеля, КИУ также зафиксировала около 15 случаев, когда один избиратель голосовал за нескольких, а также факты выдачи бюллетеней без паспорта, в основном в сельской местности.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.