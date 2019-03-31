На выборах президента Украины к 16:00 проголосовали 49,8% избирателей – "Опора"

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 16:00 воскресенья составила 49,8%, сообщает гражданская сеть "Опора".

"По информации, собранной наблюдателями Гражданской сети "Опора" на репрезентативном количестве избирательных участков, активность избирателей в пределах Украины по состоянию на 16:00 составляет 49,8% (с погрешностью 0,6%)", - говорится в сообщении "Опоры" в воскресенье вечером.

При этом в сообщении гражданской сети отмечается, что на выборах президента Украины в 2014 году явка избирателей в 16.00 составляла 45%.