В Киевской области жильцов 8-этажки не оказалось не реестре избирателей, заявляют в штабе Тимошенко

Штаб кандидата в президенты Украины, лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко фиксирует факты подписания пустых протоколов о подсчете голосов на выборах президента, больше всего – в Донецкой области.

"Мы продолжаем выявлять случаи подписания пустых протоколов о подсчете голосов", - сказал заместитель главы партии ВО "Батькивщина" Григорий Немыря на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, такое нарушение зафиксировали в округе №50 Донецкой области, в округе №97 Львовской области.

"Составление заранее подписанных пустых протоколов, незаполненных больше всего касается Донецкой области", - сказал представитель штаба Ю.Тимошенко.

Он также сообщал, что в округе №49 на участке №140708 зафиксировали использование исчезающих чернил, а на трех участках округа №46 (также в Донецкой области) выявили "карусели".

По информации представителя штаба Ю.Тимошенко, в округах №49, №52 зафиксировали факты вбрасывания в урны бюллетеней неизвестными лицами.

Кроме того, Г.Немыря сообщил, что в Софиевской Борщаговке, Киево-Святошинского района, Киевской области в реестре избирателей не оказалось жильцов 8-этажного дома.

Представители Ю.Тимошенко выявили также факты подкупа избирателей на округе №22 в Волынской области.