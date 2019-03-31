На избирательных участках во Франции, США и Испании дипломатов ангажируют влиять на комиссии, утверждают в "Батькивщине"

В штабе кандидата на пост президента Украины, лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявляют о привлечении дипломатов на заграничных избирательных участках в ряде стран к нарушениям избирательного законодательства.

"Некоторые тревожные сообщения поступают с заграничного избирательного округа. А именно: есть информация о втягивании руководителей дипломатических и консульских учреждений в нечистоплотные игрища с попыткой поставить под контроль или повлиять на деятельность участковых избирательных комиссий", - сказал заместитель главы партии нардеп Григорий Немыря на брифинге в штабе Ю.Тимошенко в воскресенье вечером.

Г.Немыря отметил, что все такие сообщения станут предметом тщательной проверки "с соответствующими выводами".

По его словам, озвученная им информация касается дипломатических и консульских представительств Украины во Франции, США, Испании и других странах.

"Эта информация поступает с фамилиями от представителей "Батькивщины" в участковых избирательных комиссиях в заграничном избирательном округе", - сказал заместитель главы партии.

Вместе с тем он добавил, что информация о таких возможных нарушениях поступала ещё две недели тому назад.

Г.Немыря сообщил, что направил депутатский запрос на имя министра иностранных дел Украины Павла Климкина, однако ответа до сих пор не получил.