Выборы2019

Выборы

18:50 31.03.2019

На избирательных участках во Франции, США и Испании дипломатов ангажируют влиять на комиссии, утверждают в "Батькивщине"

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В штабе кандидата на пост президента Украины, лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявляют о привлечении дипломатов на заграничных избирательных участках в ряде стран к нарушениям избирательного законодательства.

"Некоторые тревожные сообщения поступают с заграничного избирательного округа. А именно: есть информация о втягивании руководителей дипломатических и консульских учреждений в нечистоплотные игрища с попыткой поставить под контроль или повлиять на деятельность участковых избирательных комиссий", - сказал заместитель главы партии нардеп Григорий Немыря на брифинге в штабе Ю.Тимошенко в воскресенье вечером.

Г.Немыря отметил, что все такие сообщения станут предметом тщательной проверки "с соответствующими выводами".

По его словам, озвученная им информация касается дипломатических и консульских представительств Украины во Франции, США, Испании и других странах.

"Эта информация поступает с фамилиями от представителей "Батькивщины" в участковых избирательных комиссиях в заграничном избирательном округе", - сказал заместитель главы партии.

Вместе с тем он добавил, что информация о таких возможных нарушениях поступала ещё две недели тому назад.

Г.Немыря сообщил, что направил депутатский запрос на имя министра иностранных дел Украины Павла Климкина, однако ответа до сих пор не получил.

Теги: #фальсификации #батькивщина #дипломаты #выборы
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Зеленский и Порошенко проходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-пол по заказу "112.Украина" и NewsOne (данные на 18.00)

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ЭКЗИТ-ПОЛ ТСН ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО - 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО - 14,0%, У БОЙКО -9,1%, У ГРИЦЕНКО – 7,6,

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE (НА 18.00): ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО - 18,6%, ТИМОШЕНКО - 13,9%, БОЙКО – 10,3%, ГРИЦЕНКО – 7,3% ГОЛОСОВ

ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ 1+1: У ЗЕЛЕНСКОГО – 30,1% ГОЛОСОВ, У ПОРОШЕНКО - 18,5%, У ТИМОШЕНКО – 14,0%,

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ЭКЗИТ-ПОЛ ПО ЗАКАЗУ ТЕЛЕКАНАЛОВ "112.УКРАИНА" И NEWSONE: ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,7%, ПОРОШЕНКО 18,6%, ТИМОШЕНКО 13,9% ГОЛОСОВ

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