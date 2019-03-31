Старую противотанковую мину нашли на набережной в центре Николаева - ГСЧС

Пиротехники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области путем контролируемого подрыва уничтожили выявленную ранее на набережной в центральном районе Николаева противотанковую мину ТМ-57.

"Опасную находку на побережье реки Южный Буг в Центральном районе Николаева (ул. Лагерное Поле) обнаружили местные жители, о чем сообщили по экстренному номеру "102", - говорится в сообщении ГСЧС, обнародованном на сайте в воскресенье.