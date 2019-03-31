В Киеве на избирательном участке использовали ручку с исчезающими чернилами, заявляют в БПП

В партии кандидата в президенты Украины Петра Порошенко "Блока Петра Порошенко "Солидарность" заявляют о фиксации нарушения на одном из избирательных участков г.Киева в виде применения ручки с исчезающими чернилами.

"В городе Киев на УВК №216 подписи по всем спискам избирателей делались ручкой с исчезающими чернилами. Это участок №800417. Интересно, что председатель этого участка – представительница одной из кандидаток в президенты", - цитирует пресс-служба партии слова народного депутата из фракции БПП Сергея Алексеева.

Кроме того, он сообщил, что в Киевской и Луганской области были зафиксированы нарушения как подвоз людей к избирательным участкам.