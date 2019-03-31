В полицию Львовской области поступило 37 сообщений о возможных нарушениях законодательства о выборах

Во Львовской области в день голосования на выборах президента Украины в полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, из них 7 подтвердились.

"По состоянию на 15:00 в полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства во Львовской области во время голосования. Из них 7 получили подтверждения", - цитирует отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области слова начальника управления Валерия Середу.

В частности, возле одной из участковых комиссий произошел конфликт с участием председателя участкового избиркома. Полицейские установили, что председатель УИК находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту составлен протокол об административных правонарушениях.

В других сообщениях речь шла о размещении и распространении агитационной и дискредитирующей информации о кандидатах на пост президента, фотографирование избирателей с бюллетенями.

Информация по указанным сообщениям внесена в Журнал единого учета и по ним проводят проверки.