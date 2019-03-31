Четверть заявлений о нарушениях на выборах президента в Харьковской области касаются списков избирателей - полиция

На территории Харьковской области в день голосования на выборах президента Украины по состоянию на 17:00 воскресенья в полицию поступило 130 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, каждая четвертая жалоба касается нарушений в списках (34 заявления). На втором месте – жалобы на фотографирование бюллетеней (23).

Люди также жалуются на проведение незаконной агитации (11 заявлений), прописку посторонних лиц (8 заявлений) и порчу бюллетеней (3 заявления).

Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений. Правоохранители проверяют информацию.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.