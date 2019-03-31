В Кривом Роге полиция проверяет информацию о минировании одного из телеканалов

Полиция проверяет информацию о минировании одного из местных телеканалов в г.Кривой Рог Днепропетровской области.

"По адресу вероятного заминировании срочно прибыла следственно-оперативная группа Металлургического отделения полиции и взрывотехники. Сейчас правоохранители проверяют здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов", - сообщает Криворожский отдел полиции на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.