Выборы2019

Выборы

17:47 31.03.2019

В Кривом Роге полиция проверяет информацию о минировании одного из телеканалов

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Полиция проверяет информацию о минировании одного из местных телеканалов в г.Кривой Рог Днепропетровской области.

"По адресу вероятного заминировании срочно прибыла следственно-оперативная группа Металлургического отделения полиции и взрывотехники. Сейчас правоохранители проверяют здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов", - сообщает Криворожский отдел полиции на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #телеканал #минирование #кривйрог
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