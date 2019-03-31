ЦИК в день выборов президента не ощущает никакого давления - Бернацкая

Центральная избирательная комиссия в день голосования на выборах президента Украины не ощущает никакого давления и работает в штатном режиме, сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"На данный не ощущаем никакого давления, работаем в штатном режиме", - сказала она на брифинге в ЦИК в воскресенье, отвечая на вопрос, о группе людей спортивной внешности, которые собрались у здания Центризбиркома в воскресенье.

В частности, речь идет о том, что у здания ЦИК собралось около 100 человек различных малоизвестных организаций, которые якобы намерены контролировать, чтобы президентские выборы прошли без фальсификаций.

По информации полиции, их акция официально заявлена и никаких нарушений со стороны участников акции на данный момент нет.