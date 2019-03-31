Выборы2019

Выборы

17:36 31.03.2019

Более 1,3тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступило в полицию к 17.00 воскресенья, начато 17 производств – МВД Украины

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По состоянию на 17.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 1360 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, всего из них: Киев – 137; Днепропетровской области – 90; Одесской – 88; Донецкой- 81; Харьковской – 81; Луганской – 41; Винницкой- 34", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

В министерстве уточнили, что указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией – 102; фотографированием бюллетеней – 86; подкупом избирателей – 29; повреждением бюллетеней – 22; ложным сообщением о минировании – 15; попыткой выноса бюллетеня с участка – 8.

"По состоянию на 17.00 в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, больше всего: Киев – 186; Днепропетровская область – 196; Одесская – 147; Харьковская – 129; Донецкая – 100; Полтавская – 65; Сумская – 64", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией (102), фотографирование бюллетеней (86), подкупом избирателя (29), повреждением бюллетеня (22), ложным сообщением о заминировании (15), попыткой вынесения бюллетеня из участка (8).

"По данным фактам начато 17 уголовных производств. Составлено 9 админпротоколов" - говорится в информации.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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