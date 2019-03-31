Харьковская область голосует активнее, чем на президентских выборах-2014

По состоянию на 15:00 воскресенья явка избирателей в Харьковской области составила 45,98%, свидетельствует обнародованная на официальном сайте Центральной избирательной комиссии информация.

Голосующие в области избиратели проявляют большую активность, чем на предыдущих выборах президента Украины, которые состоялись 25 мая 2014 года.

Тогда по состоянию на 15:00 явка в Харьковской области составила 32,92%, а итоговая явка - 47,9%.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.