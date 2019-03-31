На выборах президента Украины на 15:00 проголосовали 45,08% избирателей по данным 198 округов - ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,08% по данным 198 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 198 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 46,34%, в Волынской - 48,21%, Днепропетровской - 48,74%, Донецкой - 44,35%, Житомирской - 47,13%, Закарпатской - 29,35%, Запорожской - 49,09%, Ивано-Франковской - 38,52%, Киевской - 46,81%, Кировоградской - 47,59%, Луганской - 44,49%, Львовской - 41,18%, Николаевская - 45,8%.

Одесская область показала явку 41,84%, Полтавская - 48,84%, Ровенская - 46,74%, Сумская - 48,10%, Тернопольская - 42,49%, Харьковская - 45,95%, Хмельницкая - 46,94%, Черкасская - 47,46%, Черновицкая - 36,44%, Черниговская 48,69%, Херсонская - 43,78%, г.Киев - 46,47%.

"У нас есть только одна окружная избирательная комиссия, округ №94 Обухов Киевская область, который еще не предоставил нам информацию даже на 11:00. Поэтому просим коллег, которые там работают, загрузить данные в систему, чтобы мы могли опубликовать 100% результатов по явке по Украине", - сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая на брифинге в ЦИК в воскресенье.