На выборах президента Украины на 15:00 проголосовали 45,12% избирателей по данным 197 округов - ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,12% по данным 197 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 197 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 46,34%, в Волынской - 48,21%, Днепропетровской - 48,74%, Донецкой - 44,35%, Житомирской - 47,13%, Закарпатской - 29,35%, Запорожской - 49,09%, Ивано-Франковской - 38,52%, Киевской - 46,81%, Кировоградской - 47,59%, Луганской - 44,49%, Львовской - 41,18%, Николаевская - 45,8%.

Одесская область показала явку 41,84%, Полтавская - 48,84%, Ровенская - 46,74%, Сумская - 48,1%, Тернопольская - 42,49%, Харьковская– 45,98%, Хмельницкая - 46,94%, Черкасская - 47,46%, Черновицкая - 36,16%, Черниговская 48,69%, Херсонская - 43,78%, г.Киев - 46,47%.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.