Выборы2019

Выборы

16:44 31.03.2019

Ровенское отделение партии "Воля" призывает в Фейсбук голосовать за кандидата Деревьянко – "Опора"

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Ровенское отделение политической партии "Воля" на своей странице в соцсети Facebook "Политическая партия "Воля" Ривне" разместило агитационный пост с призывом голосовать на выборах президента Украины за кандидата в президенты от этой партии, нардепа Юрия Деревьянко, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Обращаюсь ко всем сторонникам партии Воля! Просим Вас пойти сегодня на избирательные участки и проголосовать за Юрия Деревянко", - цитирует данный пост в Фейсбук "Опора".

Также, по данным "Опоры", ряд представителей органов исполнительной власти Ровенской области разместили посты в Facebook с признаками "скрытой агитации" в пользу того или иного кандидата на пост президента Украины.

Так, на странице главы Ровенской областной государственной администрации Алексея Муляренко размещен пост об участии в голосовании и поддержке "продолжения курса нашего государства в Европейский Союз и НАТО", при этом в профиле А.Муляренко размещена рамка "Думай" от баллотирующегося на второй срок действующего президента Украины Петра Порошенко.

Кроме этого, глава Ровенской районной государственной администрации Владимир Пилипчук также разместил пост в Facebook, используя слоган из предвыборной агитации П.Порошенко.

Кроме того, фото профилей главы Заречненской РГА Анатолия Смаглюка и Костопольской РГА Александра Середы в соцсети содержат рамку "Думай".

В "Опоре" подчеркивают, что это противоречит правилам о предвыборной агитации (ч.3 ст. 57 и п. 2 ч. 1 ст. 64 закона Украины "О выборах президента Украины").

Теги: #опора #нарушения #выборы
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