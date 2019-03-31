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16:29 31.03.2019

Неизвестный сообщил о минировании автомобиля в Краматорске – полиция

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Сотрудники Национальной полиции Украины в г.Краматорск (Донецкой обл.) проверяют сообщение об угрозе взрыва автомобиля Audi 6, говорится в сообщении на сайте Нацполиции Донецкой области.

"Правоохранители обследуют авто и прилегающую территорию. Внешне транспорт не имеет признаков заминирования. Владелец автомобиля и обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечается в сообщении.

В Нацполиции Донецкой области отметили, что периметр вокруг автомобиля оцеплен, сотрудники полиции обеспечивают охрану потенциально опасного района. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Теги: #авто #минирование #область #донецкая
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