Неизвестный сообщил о минировании автомобиля в Краматорске – полиция

Сотрудники Национальной полиции Украины в г.Краматорск (Донецкой обл.) проверяют сообщение об угрозе взрыва автомобиля Audi 6, говорится в сообщении на сайте Нацполиции Донецкой области.

"Правоохранители обследуют авто и прилегающую территорию. Внешне транспорт не имеет признаков заминирования. Владелец автомобиля и обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечается в сообщении.

В Нацполиции Донецкой области отметили, что периметр вокруг автомобиля оцеплен, сотрудники полиции обеспечивают охрану потенциально опасного района. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.