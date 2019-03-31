Выборы2019

Выборы

16:29 31.03.2019

В харьковскую полицию поступило 111 заявлений о нарушениях на выборах президента

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На территории Харьковской области в день голосования на выборах президента Украины по состоянию на 16:00 воскресенья в полицию поступило 111 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, больше всего жалоб поступило на нарушения в списках избирателей (24) и фотографирование бюллетеней (21).

Люди жалуются также на проведение незаконной агитации (10 заявлений), прописку посторонних лиц (6 заявления) и порчу бюллетеней (3 заявления).

Все указанные факты внесены в Единый журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений. Правоохранители проверяют информацию.

Теги: #полиция #нарушение #выборы #харьков
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