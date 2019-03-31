На трех избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружено, проверяется информация о минировании еще 6 – полиция

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов трех избирательных участках в Днепре, продолжается проверка еще шести аналогичных сообщений, уточнил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Как рассказал Я.Тракало агентству "Интерфакс-Украина", изначально поступила информация о якобы минировании трех избирательных участков, а также шести адресов, по которым находятся избирательные комиссии.

"По первым трем избирательным участкам проверка проведена, информация не подтвердилась, взрывоопасных предметов не обнаружено", - рассказал спикер Нацполиции.

В настоящее время, как отметил Я.Тракало, проверяется информация по остальным шести адресам.

По его словам, эвакуация не проводилась, работа комиссий не приостанавливалась.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в полиции Днепропетровской области, сообщения о минировании были написано так, что мы понимали, что угрозы в данный момент нет".

В то же время, как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в штабе одного из кандидатов в президенты информация о минировании касалась четырех избирательных участков, которые расположены в зданиях средних школ.