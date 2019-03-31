На выборах президента Украины на 15:00 проголосовали 44,82% избирателей по данным 114 округа - ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 44,82% по данным 114 избирательного округа из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 144 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 41,12%, в Волынской - 48,58%, Днепропетровской - 48,81%, Донецкой - 43,71%, Житомирской - 46,63%, Закарпатской - 27,29%, Запорожской - 49,65%, Ивано-Франковской - 37,67%, Киевской - 46,87%, Кировоградской - 47,22%, Луганской - 43,29%, Львовской - 39,79%, Николаевская - 47,39%.

Одесская область показала яку 42,16%, Полтавская - 48,53%, Ровенская - 47,87%, Сумская - 47,30, Тернопольская - 41,91%, Харьковская– 45,39%, Хмельницкая - 47,56%, Черкасская - 46,88%, Черновицкая - 35,89%, Черниговская 48,58%, Херсонская - 41,04%, г.Киев - 46,33%.