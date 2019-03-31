Почти 650 сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию на 15.00, открыто 11 производств – Нацполиция

По состоянию на 15.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 649 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Ход избирательного процесса по состоянию на 15.00 в инфографике: 649 заявлений и сообщений в полицию о нарушениях избирательного законодательства. 11 сообщений следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.