В Житомирской и Кировоградской областях полиция зарегистрировала по 37 сообщений о нарушениях на выборах президента

В Житомирской области полиция по состоянию на 14:00 воскресенья зарегистрировала 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на выборах президента Украины.

Как сообщает главное управление Нацполиции в Житомирской области, по всем фактам начаты соответствующие проверки.

В частности, среди возможных нарушений: выявление в реестре избирателей фамилий умерших в городах Малине и Коростышеве; осуществление предвыборной агитации в день голосования в нескольких районах; голосование без документов в нескольких районах; фотографирование избирательных бюллетеней в Житомире, Овруче и Бердичеве и другие.

Сообщения соответствующим образом зарегистрированы и по указанным фактам полицией осуществляются проверки.

В то же время как сообщает сектор коммуникации главного управления Нацполиции в Кировоградской области, по состоянию на 14:0 воскресенья областная полиция также зарегистрировала 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

"Из них 10 – связаны с фотографированием бюллетеней, три - с подкупом избирателей, три – с незаконной агитацией, три – с подвозом избирателей, одно – с неправильной выдачей избирательного бюллетеня, восемь – с неточностями в списках избирателей", - говорится в сообщении.

По всем фактам работниками полиции проводятся проверки.