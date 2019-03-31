Нарушения, выявленные наблюдателями команды Порошенко, не влияют на волеизъявление граждан – штаб кандидата

Нарушения, выявленные наблюдателями от избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, пока не влияют на результат голосования, заявляют в избирательном штабе кандидата.

"Эти нарушения не влияют на волеизъявления граждан, Пока что. И никак не искривляют их", сказал народный депутат, член избирательного штаба кандидата в президенты Украины Сергей Алексеев на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, наблюдатели передают о таких нарушениях, как агитация рядом с помещением избирательного участка в г.Каменске Днепропетровской области (ТИО 30), курсирующие по Васильковскому району Киевской области автобусы "с людьми из Киева", которые в результате были заблокированы.

"И еще у одного из кандидатов массово на всех избирательных участках по стране наблюдатели с брендированными бейджами, скрытая агитация", - сказал С.Алексеев.