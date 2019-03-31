Полиция возбудила 8 дел в связи нарушениями в день выборов президента, все избирательные участки работают – МВД

Полиция открыла 8 уголовных производств, связанных с нарушениями в день голосования на выборах президента Украины, сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"На это время в целом начато 8 угол производств…. Есть сведения в полиции, что все участки по состоянию на 14:00 работают", - рассказал он на брифинге в Киеве.

Всего, по данным МВД, по состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 522 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.