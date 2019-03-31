Выборы2019

Выборы

14:43 31.03.2019

Неизвестный сообщил о минировании отеля в Киеве, эвакуированы 150 человек – полиция

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Правоохранители Киева проверяют поступившую к ним информацию о минировании отеля в центре столицы.

"Киевские правоохранители получили информацию о минировании здания на улице Институтской (близ Майдана Независимости – ИФ). По вызову сразу выехали специалисты профильных служб для проверки "объекта" и прилегающей к нему территории", - сообщает отдел коммуникации Нацполиции Украины в Киеве в воскресенье днем.

На месте работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Из отеля эвакуируют около 150 человек.

Теги: #киев #минирование
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