Неизвестный сообщил о минировании отеля в Киеве, эвакуированы 150 человек – полиция

Правоохранители Киева проверяют поступившую к ним информацию о минировании отеля в центре столицы.

"Киевские правоохранители получили информацию о минировании здания на улице Институтской (близ Майдана Независимости – ИФ). По вызову сразу выехали специалисты профильных служб для проверки "объекта" и прилегающей к нему территории", - сообщает отдел коммуникации Нацполиции Украины в Киеве в воскресенье днем.

На месте работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Из отеля эвакуируют около 150 человек.