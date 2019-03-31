На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,67% избирателей по данным 198 округов - ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,67% по данным 198 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 198 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 17,09%, в Волынской - 14,82%, Днепропетровской - 19,49%, Донецкой - 18,17%, Житомирской - 16,30%, Закарпатской - 8,3%, Запорожской - 20,74%, Ивано-Франковской - 11,51%, Киевской - 17,82%, Кировоградской - 20,05%, Луганской - 20,61%, Львовской - 12,40%, Николаевской - 19%.

Одесская область показала яку 14,75%, Полтавская - 20,55%, Ровенская - 14,13%, Сумская - 19,20%, Тернопольская - 12,46%, Харьковская– 17,09%, Хмельницкая - 16,71%, Черкасская область - 20,08%, Черновицкая - 10,47%, Черниговская 20,11%, Херсонская - 18,94%, г.Киев - 15,60%.

На выборах президента Украины 2014 года по состоянию на 11:00 яка составила 17,6%.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.