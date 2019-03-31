Информация о минировании одного из предвыборных штабов в Чернигове не подтвердилась – полиция

Информация о минировании одного из предвыборных штабов кандидата в президенты Украины в Чернигове не подтвердилась и правоохранители устанавливают личность лжеминера.

"По адресам, которые указал злоумышленник, выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа полиции и спасатели. Однако, вместо штабов по этим адресам находятся частные квартиры граждан. В ходе обследования зданий полиция не обнаружила опасных предметов или взрывчатки. Правоохранители устанавливают личность "телефонного террориста", - сообщается на странице Нацполиции Украины в Черниговской области в соцсети Фейсбук.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.