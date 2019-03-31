В день выборов президента Украины в полицию поступило более 380 заявлений о нарушениях, возбуждено 4 дела – МВД

В день голосования на выборах президента Украины в органы полиции поступило 384 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, начато 4 уголовных производства, сообщает сайт Министерства внутренний дел Украины.

В частности, в Киеве таких заявлений - 46, Донецкой области - 35, Днепропетровской - 33, Харьковской - 31, Одесской – 29, Полтавской - 26, Луганской - 24, Сумской - 20, Киевской - 17, Запорожской и Винницкой - по 14, Кировоградской - 13, Волынской - 12, Тернопольской - 10, Закарпатской и Ровенской - по 8, Херсонской, Черниговской и Николаевской - по 7, Черкасской - 6, Черновицкой и Житомирской - по 5, Ивано-Франковской и Львовской - по 3, Хмельницкой - 1.

Нарушения, в основном связаны с незаконной агитацией - 36 (Киев - 17, Полтавская область - 5, Днепропетровская - 3, Луганска, Ивано-Франковская, Сумская и Харьковская - по 2, Запорожская, Винницкая и Киевская - по 1).

Еще 13 заявлений связаны с подкупом избирателей (Закарпатская, Кировоградская, Донецкая области и Киев - по 2, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Запорожская и Одесская - по 1).

Количество заявлений о повреждении бюллетеней составило 13 (Херсонская и Луганская области - по 2, Запорожская, Полтавская, Донецкая, Черкасская, Луганская, Сумская, Николаевская, Житомирская области и Киев - по 1).

Также 26 заявлений касаются фотографирования бюллетеней - 26 (Днепропетровская, Кировоградская, Запорожская и Луганская области - по 3, Харьковская, Черкасская и Одесская - по 2, Донецкая, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Ровенская, Николаевская области и Киев - по 1).

Попытки выноса бюллетеней с участков зафиксированы в 5 заявлениях (Киев - 2, Житомирская, Луганская и Черниговская области - по 1).

Одно заявление – о краже кабеля в Кировоградской области.

По данным фактам начато 4 уголовных производства, а именно: фальсификация избирательных документов (Херсонская область); хулиганство ( Черниговская область); умышленное легкое телесное повреждение (Одесская область); нарушение тайны

голосования - (Днепропетровская область).

По состоянию на 13.00 остается не открытым 1 избирательный участок в Одесской области, где номера печатей не соответствуют номерам участков.