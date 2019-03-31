Жена кандидата в президенты Гриценко Мостовая есть в списке для голосования на своем участке - ЦИК

Супруга кандидат на пост президента Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Юлия Мостовая может проголосовать на президентских выборах на своем участке, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Мы сделали проверку и по результатам проверки установили, что она есть в списках избирательного участка №800017 под номером 1269. Поэтому мы можем пригласить еще раз Юлию Владимировну на участок проголосовать, она есть в списке", - сказал заместитель главы ЦИК Олег Конопольский на брифинге в воскресенье.

Ранее в этот день Ю. Мостовая вместе с А.Гриценко прибыла на избирательный участок, однако не смогла проголосовать, поскольку ее не оказалось в списках избирателей.

"У меня настроение классное, но у жены настроение плохое, потому что ее лиши права проголосовать впервые за все годы, что она здесь живет", - сказал кандидат в президенты А.Гриценко журналистам после того, как воспользовался своим правом голоса.

В свою очередь Ю.Мостовая отметила, что голосует на этом участке с 18 лет и несколько дней тому назад находила себя в списках.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.