В полицию поступило 43 сообщения о нарушении избирательного законодательства в Харьковской области

На территории Харьковской области в день голосования на выборах президента Украины по состоянию на 13:00 воскресенья в полицию поступило 43 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, больше всего сообщений (9) поступило относительно нарушениях в списках избирателей.

Кроме того, поступило 5 сообщений о проведении незаконной агитации и по 3 сообщения - о фотографировании бюллетеней в кабинках для голосования, о прописке посторонних лиц и о порче бюллетеней.

Все поступившие обращения внесены в журналы Единого учета заявлений и сообщения.

Полиция проверяет поступившую информацию. Уголовных производств пока нет.