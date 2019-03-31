Гройсман с супругой проголосовали на выборах президента Украины в Виннице

Премьер-министр Владимир Гройсман с супругой проголосовали на выборах президента Украины на одном из избирательных участков в Виннице.

"Понятно, что каждый выбор Украины является важным с точки зрения нашего будущего, которое, я уверен, будет в европейской семье. Я ожидаю, что и далее Украина будет успешной, и мы сделаем все для того, чтобы люди чувствовали достойное качество жизни", - сказал В.Гройсман журналистам после голосования в воскресенье в Виннице.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.