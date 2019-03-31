Выборы2019

Выборы

13:28 31.03.2019

В Донецкой области все избирательные участки открылись, КПВВ вовремя начали работать

2 мин читать

На территории Донецкой области в день выборов президента Украины открылись все 100% участков для голосования, а контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с неподконтрольными территориями начали свою работу вовремя, сообщает Гражданская сети "Опора".

Как сообщается в воскресенье на сайте организации, на сегодняшний день в список избирателей в Донецкой области включены 1 млн 435 тыс. 688 избирателей.

"Большее количество людей, которые изменили место голосования – в Донецкой области - 25 тыс. 458 человек – 90% этих людей появились в последние 2 дня" - рассказала начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Донецкой ОГА Руслана Шевцова во время брифинга "Опоры".

По Донецкой области от Гражданской сети "Опора" работают 80 краткосрочных наблюдателей.

"Все 100% участков (1211) начали свою работу", - отметила координатор наблюдения "Опоры" за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

В то же время наблюдателям "Опоры" в Донецкой области стало известно о передаче дополнительных бюллетеней меньше чем за сутки до выборов. 30 марта они были переданы от ЦИК в ОИК в связи с несоответствием предварительно переданных избирательных бюллетеней необходимом количестве, определенной законом.

Также по информации пресс-офицера Донецко-Луганского регионального управления Госпограничной службы Украины Олега Лычковского, все КПВВ на линии разграничения начали свою работу вовремя, согласно весеннему графику – с 7:00.

"Сейчас они работают в штатном режиме. Сегодня утром на въезд и выезд на 7:00 на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" по 20 автомобилей на выезд из временно оккупированных территорий, КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" - по 10 соответственно", сказал О.Лычковский в комментарии "Опоре".

Он подчеркнул, что главной задачей пограничников остается обеспечение безопасности граждан при пересечении линии разграничения и недопущения перемещения через КПВВ оружия, взрывчатки, средств террора и лиц, которые могут участвовать в диверсионных акциях с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Теги: #кпвв #выборы #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 31.03.2019
Жена кандидата в президенты Гриценко Мостовая есть в списке для голосования на своем участке - ЦИК

Жена кандидата в президенты Гриценко Мостовая есть в списке для голосования на своем участке - ЦИК

14:11 31.03.2019
Мэр Житомира и глава ОГА сфотографировались со своими бюллетенями - "Опора"

Мэр Житомира и глава ОГА сфотографировались со своими бюллетенями - "Опора"

14:01 31.03.2019
В Австралии завершилось голосование на выборах президента Украины, явка составила 7,2% - ЦИК

В Австралии завершилось голосование на выборах президента Украины, явка составила 7,2% - ЦИК

13:48 31.03.2019
Существенных нарушений в день голосования в Харьковской области не зафиксировано – глава ОГА

Существенных нарушений в день голосования в Харьковской области не зафиксировано – глава ОГА

13:43 31.03.2019
Кличко приехал голосовать на велосипеде

Кличко приехал голосовать на велосипеде

13:37 31.03.2019
В полицию поступило 43 сообщения о нарушении избирательного законодательства в Харьковской области

В полицию поступило 43 сообщения о нарушении избирательного законодательства в Харьковской области

13:36 31.03.2019
Гройсман с супругой проголосовали на выборах президента Украины в Виннице

Гройсман с супругой проголосовали на выборах президента Украины в Виннице

13:33 31.03.2019
В Чернигове правоохранители проверяют информацию о минировании штаба одного из кандидатов в президенты

В Чернигове правоохранители проверяют информацию о минировании штаба одного из кандидатов в президенты

13:24 31.03.2019
На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,63% избирателей по данным 195 округов – ЦИК

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,63% избирателей по данным 195 округов – ЦИК

13:07 31.03.2019
Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поздравил Чапутову с избранием президентом Словакии

Незаконная агитация, фото бюллетеней и проблемы в работе УИК являются главными проблемами в день голосования на выборах - КИУ

Выборы в Киеве проходят спокойно, в полицию поступило 24 обращения о нарушениях – Крищенко

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,49% избирателей по данным 175 округов – ЦИК

Яценюк вместе с супругой проголосовали на президентских выборах

Почти 300 сообщений о нарушениях на выборах поступило к правоохранителям к полудню воскресенья, открыто 3 производства – МВД Украины

Почти 300 сообщений о нарушениях на выборах поступило к правоохранителям к полудню воскресенья, открыто 3 производства – МВД Украины

В аэропорту "Борисполь" начал работать терминал F – МВД

Порошенко проголосовал на выборах президента в воскресенье в Киеве

Пытавшийся поджечь кабинку для голосования в г.Борзна на Черниговщине мужчина задержан, решается вопрос об открытии производства по статье "хулиганство" – МВД

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА