В Донецкой области все избирательные участки открылись, КПВВ вовремя начали работать

На территории Донецкой области в день выборов президента Украины открылись все 100% участков для голосования, а контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с неподконтрольными территориями начали свою работу вовремя, сообщает Гражданская сети "Опора".

Как сообщается в воскресенье на сайте организации, на сегодняшний день в список избирателей в Донецкой области включены 1 млн 435 тыс. 688 избирателей.

"Большее количество людей, которые изменили место голосования – в Донецкой области - 25 тыс. 458 человек – 90% этих людей появились в последние 2 дня" - рассказала начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Донецкой ОГА Руслана Шевцова во время брифинга "Опоры".

По Донецкой области от Гражданской сети "Опора" работают 80 краткосрочных наблюдателей.

"Все 100% участков (1211) начали свою работу", - отметила координатор наблюдения "Опоры" за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

В то же время наблюдателям "Опоры" в Донецкой области стало известно о передаче дополнительных бюллетеней меньше чем за сутки до выборов. 30 марта они были переданы от ЦИК в ОИК в связи с несоответствием предварительно переданных избирательных бюллетеней необходимом количестве, определенной законом.

Также по информации пресс-офицера Донецко-Луганского регионального управления Госпограничной службы Украины Олега Лычковского, все КПВВ на линии разграничения начали свою работу вовремя, согласно весеннему графику – с 7:00.

"Сейчас они работают в штатном режиме. Сегодня утром на въезд и выезд на 7:00 на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" по 20 автомобилей на выезд из временно оккупированных территорий, КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" - по 10 соответственно", сказал О.Лычковский в комментарии "Опоре".

Он подчеркнул, что главной задачей пограничников остается обеспечение безопасности граждан при пересечении линии разграничения и недопущения перемещения через КПВВ оружия, взрывчатки, средств террора и лиц, которые могут участвовать в диверсионных акциях с целью дестабилизации ситуации в Украине.