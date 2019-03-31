Выборы2019

Выборы

12:51 31.03.2019

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,49% избирателей по данным 175 округов – ЦИК

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Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,49% по данным 175 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 175 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 17,01%, в Волынской - 14,45%, Днепропетровской - 19,48%, Донецкой - 18,24%, Житомирской - 16,33%, Закарпатской - 8,3%, Запорожской - 21,09%, Ивано-Франковской - 11,16%, Киевской - 17,14%, Кировоградской - 18,82%, Луганской - 20,61%, Львовской - 12,18%, Николаевской - 19,45%.

Одесская область показала яку 14,31%, Полтавская - 20,55%, Ровенская - 14,13%, Сумская - 19,20%, Тернопольская - 12,46%, Харьковская– 16,9%, Хмельницкая - 16,31%, Черкасская область - 19,81%, Черновицкая - 10,47%, Черниговская 18,54%, Херсонская - 18,94%, г.Киев - 15,62%.

Теги: #явка #цик #выборы
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