Почти 300 сообщений о нарушениях на выборах поступило к правоохранителям к полудню воскресенья, открыто 3 производства – МВД Украины

К полудню воскресенья полиция открыла 3 уголовных производства, связанных с нарушениями в день голосования на выборах президента Украины, сообщает МВД страны.

"Ситуация по состоянию на 12.00 – 284 заявления и сообщения (о нарушениях – ИФ), открыто 3 производства", - говорится в сообщении департамента коммуникации МВД.

На брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Иван Варченко рассказал, что большая часть нарушений связана с непониманием избирателями законодательства или осознанным его нарушением – разглашение тайны голосования и несоблюдение запрета фото- и видеофиксации.

В этом контексте он призвал украинцев не нарушать закон.

Также И.Варченко отметил, что в МВД Украины допускают возможность акций протеста, так как по итогам дня голосования будут те, кто останется не довольным результатом.

"Обращаемся, чтобы они проводили акции в рамках закона", - сказал советник.

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало уточнил, что открытые уголовные производства касаются фальсификации избирательных документов (Херсонская обл.), нарушения тайны голосования (Днепропетровская обл.) и хулиганства (Черниговская обл.)

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.