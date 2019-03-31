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12:39 31.03.2019

В аэропорту "Борисполь" начал работать терминал F – МВД

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В международном аэропорту "Борисполь" начал работать терминал F, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Уже с начала функционирования терминала F пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили один авиарейс на прилет и 5 – на вылет, кроме того пограничники обеспечили надлежащее оформление 200 граждан, прибывших в Украину, и 720 граждан, которые уже выбыли из нее", - сообщает МВД Украины на странице в соцсети Фейсбук воскресенье.

Всего для пограничного оформления в обновленном терминале привлечено 44 военнослужащих Госпогранслужбы. К концу дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, Мининфраструктуры хочет ввести преференции на аэронавигационное обслуживание для аэропорта "Борисполь".

В 2018 году аэропорт "Борисполь" нарастил пассажиропоток на 19% - до 12,6 млн чел. и ожидает 14%-го роста пассажиропотока в 2019 году, что будет соответствовать 19%-му росту за прошедший год. При этом, по мнению руководства аэропорта, прогнозируемое снижение темпов роста пассажиропотока связано с увеличением абсолютного числа пассажиров.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Наряду со львовским аэропортом им. Данила Галицкого аэропорт "Борисполь" обслуживает рейсы Ryanair в/из Украины.

Теги: #борисполь #терминал #аэропорт
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