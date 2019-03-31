Пытавшийся поджечь кабинку для голосования в г.Борзна на Черниговщине мужчина задержан, решается вопрос об открытии производства по статье "хулиганство" – МВД

Мужчину, который утром пытался поджечь кабинку для голосования на одном из избирательных участков в г.Борзна Черниговской области, задержали и доставили в отделение полиции, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Гражданина, который пытался поджечь кабинку задержали и доставили в Борзнянское отделение полиции Бахмачского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черниговской области. Сейчас местный житель дает объяснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме", - сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее в МВД сообщали, что в г.Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал, избирательный процесс не прерывался.