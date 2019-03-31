Выборы2019

Выборы

12:24 31.03.2019

ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА МУЖЧИНУ, БРОСИВШЕГО БУТЫЛКУ С ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ В БОРЗНЕ НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ

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Теги: #молния
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