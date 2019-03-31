В полицию поступило 13 сообщений о нарушениях в день выборов в Харьковской области

В Харьковской области в день выборов президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья в полицию поступило 13 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

"Соответствующая информация поступила в Киевский, Шевченковский, Слободской, Змиевский и Харьковский отделы полиции... По всем сообщениям проводится тщательная проверка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в воскресенье.

Три сообщения о нарушениях связаны с тем, что избиратели фотографировали свои бюллетени, находясь в кабинке для голосования.

Кроме того, в Шевченковском районе Харькова в полицию обратился мужчина, по словам которого, неизвестный проголосовал вместо него.

В Змиевский отдел полиции обратился мужчина, сообщивший, что на избирательном участке отсутствуют наблюдатели. Кроме того, один из участков на территории района вовремя не начал свою работу из-за того, что участковая избирательная комиссия не вложила вовремя контрольные листки в урны для голосования.

На избирательном участке в пос.Слобожанское, доверенное лицо кандидата в президенты Украины пожаловалось на незаконное включение в список избирателей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.