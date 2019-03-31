На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа - сайт ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,08% по данным 81 избирательного округа из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 81 округа по всей Украине, за исключением Николаевской и Херсонской областей. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 11,37%, в Волынской - 14,46%, Днепропетровской - 18,98%, Донецкой - 15,88%, Житомирской - 16,51%, Закарпатской - 7,95%, Запорожской - 21,1%, Ивано-Франковской - 10,7%, Киевской - 16,33%, Кировоградской - 21,62%, Луганской - 19,51%, Львовской - 12,59%,

Одесская область показала яку 13,57%, Полтавская - 19,56%, Ровенская - 13,2%, Сумская - 17,18%, Тернопольская - 11,89%, Харьковская– 15,47%, Хмельницкая - 15,55%, Черкасская область - 20,05%, Черновицкая - 9,94%, Черниговская 17,11%, г.Киев - 15,52%,

Данных по явке избирателей в Херсонской и Николаевской областях пока нет.

При этом наиболее высокая явка была зафиксирована в Кировоградской области (21,62% избирателей). Наиболее низкая явка была зафиксирована в Закарпатской области (7,95%), Черновицкой (9,94%), Ивано-Франковской (10,07%).

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.