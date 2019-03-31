Полиция Донецкой области проверяет факт избиения одного из членов избирательного участка

Полиция проверяет факт избиения одного из членов избирательного участка, сообщает сайт Донецкой областной полиции в воскресенье.

"На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги по участку при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру", - говорится в сообщении.

Пострадавший от госпитализации отказался. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Великоновоселовского отделения полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.