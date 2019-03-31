Выборы2019

Выборы

11:55 31.03.2019

Более 20% военнослужащих Объединенных сил проголосовали на выборах президента Украины на 11.00 – штаб ООС

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По состоянию на 11.00 воскресенья на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил проголосовали более 20% задействованных в операции военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С восьми часов утра на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования. Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно приобщается к избирательному процессу. По состоянию на 11:00 на отдельных участках свой выбор сделало уже более 20% избирателей в погонах", - сообщается на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в общем в районе Операции объединенных сил расположено 79 специальных избирательных участков: 14 в Луганской области и 65 в Донецкой области.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Теги: #всу #голосование #донбасс
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