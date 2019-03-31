На одном из участков в Харьковской области бюллетеней на 19% меньше, чем избирателей - глава окружкома

В Харьковской области на одном из участков в округе №180 количество бюллетеней не соответствует количеству зарегистрированных избирателей, сообщил глава окружкома Олег Оберемок.

"На участке в Красном Куте выявлено не соответствие количества бюллетеней количеству зарегистрированных избирателей. В предварительном списке было зарегистрировано около 1 тыс. человек, в уточненном – 1 тыс. 200. Бюллетеней меньше на 19,1%", - сказал О.Оберемок агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

По его словам, такое увеличение числа избирателей связано с тем, что там расположена геологическая станция и в уточненном списке зарегистрировались ее работники из других городов (г.Харькова, г.Киева и т.д).

О.Оберемок сообщил также, что проинформировал о сложившейся ситуации Центризбирком.

"Там сказали, что 80% (бюллетеней – ИФ) должно хватить, ни на одних выборах не было 100%-ной явки. Но мы держим ситуацию под контролем", - сказал О.Оберемок.

По его словам, нехватка бюллетеней наблюдается только на одном участке. В то же время, есть участки, где переизбыток бюллетеней.

"Например, в Валках (в Валковском районе Харьковской области – ИФ) спецучасток, больница. На момент составления списков там было 150 человек, а сейчас – всего около 50-ти", - сказал О.Оберемок.