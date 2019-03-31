Кандидат в президенты Вилкул проголосовал на президентских выборах в Украине

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул в день голосования на президентских выборах заявил, что "проголосовал за мир и развитие".

А.Вилкул проголосовал на одном из избирательных участков Киева.

"Кто станет президентом, знает только Бог и десятки миллионов украинцев. Наш голос – это наше мирное оружие. Выстрелим залпом – все будет очень хорошо. Все будет отлично. Я проголосовал за мир, я проголосовал за сильную экономику, за высокие зарплаты, достойные пенсии, достойный уровень жизни. Я призываю всех сегодня прийти на избирательные участки", - сказал А.Вилкул сразу после голосования.

Он подчеркнул, что настроен оптимистично, так как его поддерживают миллионы людей во всех регионах Украины.

Также А.Вилкул отметил, что его штаб готов к провокациям и фальсификациям, которые запланировала власть: "Мы готовы ко всем провокациям. У нас есть наблюдатели, у нас есть члены избирательных комиссий, и мы будем бороться за каждый голос. Мы знаем, что власть планирует провокации, мы знаем, что власть планирует масштабную фальсификацию. И до избирательных участков – это так называемые "сетки". Знаем, что это будет и на избирательных участках, и будем бороться".

Кандидат в президенты сообщил, что в его штабе будет вестись параллельный подсчет голосов.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.