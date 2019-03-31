Во Львовской области проголосовали почти 5% избирателей – Синютка

Во Львовской области по состоянию на 10:00 воскресенья на выборах президента Украины проголосовали почти 5% избирателей, сообщил глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

"Все избирательные участки работают, и на 10:00проголосовали почти 5% избирателей области", – сказал он во время видеомарафона во Львовском пресс-клуба в воскресенье.

Отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщает, что по состоянию на 10:00 в полицию не поступало сообщений о нарушениях общественного порядка и избирательного законодательства во время голосования.

По данным полиции, к охране общественного порядка в день выборов привлечены более 8 тыс. сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.

Во Львовской области размещены 12 избирательных округов и 2136 участков.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.