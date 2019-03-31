11:28 31.03.2019

В Г.БОРЗНА НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ НА ОДНОМ ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУЖЧИНА БРОСИЛ ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ СМЕСЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ГОРЕНИЕМ, КОТОРОЕ СРАЗУ ЖЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ, БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ – МВД УКРАИНЫ