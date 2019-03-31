В Г.БОРЗНА НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ НА ОДНОМ ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУЖЧИНА БРОСИЛ ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ СМЕСЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ГОРЕНИЕМ, КОТОРОЕ СРАЗУ ЖЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ, БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ – МВД УКРАИНЫ

Почти 300 сообщений о нарушениях на выборах поступило к правоохранителям к полудню воскресенья, открыто 3 производства – МВД Украины
Пытавшийся поджечь кабинку для голосования в г.Борзна на Черниговщине мужчина задержан, решается вопрос об открытии производства по статье "хулиганство" – МВД
На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа - сайт ЦИК
На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа - сайт ЦИК
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