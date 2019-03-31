Выборы2019

Выборы

11:22 31.03.2019

В Украине пока остается закрытым один участок в Измаиле, уточняет ЦИК

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В Украине в день голосования на выборах президента Украины открылись все избирательные участки, кроме одного – в г.Измаил Одесской области, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"На территории нашего государства работают почти все участковые комиссии, за исключением трех, вопрос по которым решается", - сказала Т.Слипачук на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Однако позже она утонила, что в данный момент не работает только участок в Одесской области, а вопрос по двум другим участкам уже решен, в том числе по участку в Киевской области.

Теги: #работа #цик #участки #выборы #экспресс
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