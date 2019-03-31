В УКРАИНЕ ОТКРЫЛИСЬ ПОЧТИ ВСЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, КРОМЕ ТРЕХ - ЦИК

Полторы сотни сообщений о нарушениях на выборах президента Украины поступили в МВД к 11.00 воскресенья, открыто 1 производство
Ляшко во время голосования на выборах президента показал в присутствии телекамер свой бюллетень - КИУ
На Донбассе первыми проголосовали бойцы ВСУ с передовой, пока их побратимы прикрывают фронт, меняя друг друга – Генштаб
В Полтавской области три УИК получили меньшее количество бюллетеней, чем у них избирателей – "Опора"
Посол США в Украине надеется, что все обладающие правом голоса украинцы воспользуются возможностью определить будущее страны
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