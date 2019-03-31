Полторы сотни сообщений о нарушениях на выборах президента Украины поступили в МВД к 11.00 воскресенья, открыто 1 производство

Украинская полиция открыла одно уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов в Херсонской области на очередных выборах президента Украины, сообщает МВД страны.

Всего, по информации департамента коммуникации министерства, по состояния на 11.00 поступило 151 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, большей частью сообщения о нарушениях связаны с незаконной агитацией, подкупом, повреждением бюллетеней.

"По одному факту начато уголовное производство по ч.2 ст 158-2 (фальсификация избирательных документов) в Херсонской области", - говорится в сообщении.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.