На Донбассе первыми проголосовали бойцы ВСУ с передовой, пока их побратимы прикрывают фронт, меняя друг друга – Генштаб

Военнослужащие, несущие службу в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, изъявили желание проголосовать на выборах президента Украины и уже пользуются своим правом на специализированных избирательных участках, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Голосование началось с 08:00 утра и продлится до 20:00 вечера. Первыми уже проголосовали воины с передовой, пока их собратья прикрывают фронт, меняя друг друга", - говорится в обнародованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук сообщении.

В Генштабе напомнили, что бойцы голосуют на избирательных участках, которые были созданы по представлению Министерство обороны Украины согласно национальному законодательству.

"В общем в районе Операции объединенных сил расположен 79 специальных избирательных участков: 14 в Луганской области и 65 в Донецкой области. Голосование организовано по действующему законодательству и происходит без эксцессов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе 44-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных сил Вооружённых сил Украины отметили, что в день выборов украинские военные выбирают не только будущего главу государства, но и верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Он и определит дальнейший курс внешней политики, а с ним развитие украинского войска. Проголосовать за своего кандидата изъявили желание все военнослужащие, по их словам от этого зависит защита нашего государства в будущем, а вместе с ним безопасность украинских граждан", - говорится в обнародованном на странице бригады в соцсети Фейсбук сообщении.

Командование воинской части, а также высших штабов всячески способствуют в организации обеспечения транспортом, чтобы военнослужащие вовремя добрались до избирательных участков и воспользовались своим конституционным правом, добавили в пресс-службе 44-й артбригады.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.