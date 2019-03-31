Тимошенко с супругом проголосовала на киевском Подоле

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко с супругом Александром проголосовали на выборах президента Украины в Киеве на Подоле.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ее также сопровождали члены ее команды.

"Вы знаете, что сегодня Украина перевела часы вперёд на весеннее время. Верю, что так же мы делаем шаг вперёд к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение Украины к миру, процветанию, счастью каждого человека", - сказала она после того, как бросила бюллетень в урну.

В свою очередь супруг лидера "Батькивщины" провел аналогию со Словакией, где на президентских выборах победила женщина, и добавил, что в Украине должно быть так же.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.