В Киеве работают в штатном режиме все избирательные участки – Загуменный

В Киеве работают в штатном режиме все 1103 избирательных участка на выборах президента Украины, сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Загуменный.

"По состоянию на 9:00 в Киеве работают все избирательные участки. Первые киевляне уже осуществили волеизъявление на очередных выборах президента Украины. Участки будут работать до 20:00", - цитирует Д.Загуменного пресс-служба КГГА в воскресенье утром.

Он отметил, что почти 48 тыс. граждан сменили место голосования и реализуют свое конституционное право именно в столице.

Обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в г.Киеве.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборах президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.